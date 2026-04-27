Carrington/Brown

Hommagen von Pop bis Oper und von Jazz bis Bollywood: wenn Colin Brown, Rebecca Carrington und Cello » Joe « auf die Bühnen der Welt treten, ist kein Genre sicher.

Mit britischer Coolness und einer Extraportion Flair begeisterte das ungewöhnliche Duo Fans wie Sir Simon Rattle, Yo-Yo Ma oder den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Und bei ihrem letzten Auftritt in Weikersheim lachte auch hier das Publikum Freuden tränen. Deshalb freuen wir uns auf die Rückkehr der Entertainer und Multi- Instrumentalisten, auf sonoren Bariton, Comedy, den feinen Unterschied zwischen England und Deutschland, raffinierte Musik, farbenfrohe Kostüm- und Requisitenwechsel und jede Menge weitere verrückte Ideen.

Rebecca Carrington, Cello

Colin Brown, Gesang

Dieses Konzert wird unterstützt von der Wirthwein SE