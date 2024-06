Veranstaltungsort: Gemeindezentrum der Kreuzkirche, Paul-Pfizer-Str. 9, Reutlingen

Die gemeinsame Nutzung von Autos soll in unserem Quartier selbstverständlich werden. An diesem Abend erfahren Sie die Ergebnisse unserer Bedarfsumfrage und wir informieren über die verschiedenen Möglichkeiten, ein Auto zu teilen. Teilnahme an der Umfrage bis 26.06. unter https://www.soscisurvey.de/lebenswert_carsharing/