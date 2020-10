Carsten Lindholm - Piano Trio Vol. 1

Das Carsten Lindholm Trio spielt selbst komponierte Songs gleichberechtigt neben Interpretationen von Pop-Songs. Ob King Of Pain von The Police, oder Interpretationen von Coldplay, Alanis Morrissette oder Sting, stets findet das Carsten Lindholm Trio einen eleganten Weg diesen Welthits ihren Jazz-Stempel aufzudrücken. Ein Stempel der weniger aus Improvisationen oder verkopftem Spiel besteht, sondern dafür sorgt, dass die Stücke auf musikalisch spannende Art und Weise in melodisches Jazzterrain entführt werden. Live darf man daher einiges von Carsten Lindholm und seinem Trio erwarten: Wir möchten dem Publikum ganz besondere Live-Erlebnisse bescheren. So ähnlich wie ich es früher als Konzertbesucher bei Konzerten von Brad Mehldau, Jan Garbarek, Lars Danielsson und Wolfgang Haffner als Zuschauer erlebt habe, erzählt Carsten.

Besetzung:

Jan Gunnar Hoff - piano

Reggie Washington - bass

Carsten Lindholm - drums