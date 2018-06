Carsten Lindholm Trio

"Indispiration" ist das dritte Album des dänischen Schlagzeugers und Produzenten Carsten Lindholm. Die Musik vereint auf eine ganz eigene Art und Weise minimalistischen nordischen Jazz mit indischen Rhythmen.

Lindholm hat das Album mit 15 seiner Lieblingsmusiker aus 6 Ländern der Welt aufgenommen, darunter Erik Truffaz, John Beasley, Reggie Washington, Pete Judge und Jim Barr (Get the Blessing), Gunnar Halle, Thomas Siffling und Klavs Hovman.Auf einer tieferen Ebene handelt die Musik vom Bewusstsein eines inneren Friedens und von der kulturellen Offenheit zwischen verschiedenen Ländern.Das Album wurde auf JazzNArts Records und auf dem dänischen Label Gateway Music veröffentlicht und brachte Lindholm international viel Lob ein.

Live arbeitet Carsten Lindholm mit einem nordischen Piano/ Harmonium Trio. Seine Mitstreiter sind Jan Gunnar Hoff am Klavier und Shri am Bass. Jan Gunnar Hoff spielte bereits mit rennomierten Jazzmusikern aus Norwegen und arbeitet in Projekten zusammen mit Mike Stern, Anders Jormin und Audun Kleive.Der indische Bassist Shri spielt im Duo mit Arild Andersen und hat sein kommendes Album mit Bugge Wesseltoft aufgenommen.

Besetzung: Carsten Lindholm (dr); Jan Gunnar Hoff (p); Shri (b)

Mehr Info unter: http://carstenlindholm.dk/