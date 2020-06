Carstival: Söhne Mannheims

Außergewöhnliche Zeiten bedürfen fantasievoller Maßnahmen. Die Söhne Mannheims lassen es sich nicht nehmen, auch unter besonderen Umstanden ganz nah dran an ihren Fans zu bleiben und live zu spielen.

Neben weiteren Acts steht das Künstlerkollektiv, welches wie kein anderes für das Crossover verschiedenster Musikstile bekannt ist, auf der Bühne des Mannheimer Autokinos auf dem Maimarktgelände. In der Mischung aus HipHop, Pop über Reggae, Soul und R&B ist im Programm der Mannheimer Facettenreiches, Neues und alt Geliebtes in ihrer Songauswahl an diesem Abend dabei.