Carstival: Sweet Soul Music Revue

Sweet Soul Music Revue @ Carstival Mannheim

Europas größte und erfolgreichste Soul Show gibt das einzige Livekonzert in diesem besonderen Jahr auf dem Carstival in Mannheim. Die 10-köpfige Band plus 10 afro-amerikanische Vocals garantieren den authentischen Sound der Zeit mit den größten Hits der Soulgrößen wie Ray Charles, James Brown, Aretha

Franklin, Tina Turner, Sam & Dave, The Temptations, Stevie Wonder und viele andere mehr.

Natürlich bauen wir speziell für diesen Event noch den ein oder anderen zu dem Thema passenden Song wie Car Wash und Mustang Sally mit ins Programm ein. Durch das Programm führt der Entertainer, Schauspieler und Sänger Ron Williams.

Bei uns tanzen nicht nur die Soulsisters und Soulbrothers, wir lassen die Autos tanzen!