Carte Blanche

Tsotne Zedginidze genießt internationale Anerkennung als Pianist und Komponist von außergewöhnlichem Talent. Geboren in eine Musikerfamilie, erhielt er seit seinem fünften Lebensjahr bis heute Klavier¬unterricht bei seiner Großmutter. Mit sechs Jahren begann er zu komponieren. 2019 gab Tsotne sein erstes öffentliches Konzert mit dem georgischen National-Philharmonischen Orchester.

„Phänomenale Musiker wie Tsotne werden einmal im Jahrhundert geboren”, meint der Komponist Giya Kancheli. Tsotne hat bereits in Europa und Japan, in großen Sälen und Festivals gespielt, wo er als Pianist und Komponist auftrat, z.B. in seiner Sonate für Violine und Klavier mit Lisa Batiashvili. Sie brachte ihn u.a. mit Daniel Baren¬boim, Jörg Widmann, Simon Rattle, der ihn mehrfach als Solist ein¬lud, Alfred Brendel und Antonio Pappano zusammen. Anfang 2025 wurde seine erste Sinfonie in Salzburg uraufgeführt.

Tsotne Zedginidze spielt auch Tschaikowskys Klavierkonzert Nr. 1 bei den Klassik-Highlights am 23. Oktober.

BEETHOVEN Klaviersonate A-Dur op. 101

ZEDGINIDZE Klaviersolowerke

ZEDGINIDZE Trio für Flöte, Oboe und Klarinette (UA)

ZEDGINIDZE Trio für Klavier, Violine und Violoncello

Tsotne Zedginidze Klavier

N.N. Holzbläser

Michael Schaffarczyk Violine

Yaroslav Georgiev Violoncello