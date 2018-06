Casablanca - Liebeserklärung an einen Kultfilm

Dieses rasante Schauspiel mit Musik entführt die Zuschauer hinter die Kulissen von Hollywood in die 40er Jahre- gedreht wird auf der Bühne einer der größten Kultfilme aller Zeiten, eine wunderbare und tragische Liebesgeschichte. Unser Theaterabend mischt die besten Szenen des Kultfilms mit spannenden und witzigen Geschichten über die Stars, gewürzt mit viel Musik, Tanz und Showeinlagen.

Es ist eine verrückte Zeit voller Widersprüche: In Europa tobt der Krieg, und Hollywood feiert wilde Parties. Humphrey Bogart und Ingrid Bergman möchten endlich Stars werden, und die internationale Besetzung aus 34 Nationen sorgt für jede Menge Aufregung. Und bis kurz vor Ende der Dreharbeiten weiss keiner, wie der Film überhaupt ausgehen soll.

Dieser Abend bringt ein neues, frisches Format auf die Bühne- Unterhaltung, Emotion und Information fließen gekonnt ineinander. Packendes Schauspiel, gefühlvolle Lieder und tänzerisch-musikalische Showeinlagen sorgen für jede Menge Abwechslung. Es gibt echte Helden, große Gefühle und bekannte Songs. Sandra Jankowski und Frank Klaffke schlüpfen rasend schnell von einer Rolle in die nächste, singen, tanzen und beziehen das Publikum ein. Als besonderes Highlight mischt sich Puppe Sam in Muppets Show-Manier immer wieder in die Geschehnisse ein und greift schwungvoll in die Tasten. "Spiels noch einmal, Sam- Ich seh dir in die Augen, Kleines”.