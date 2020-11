Ununterbrochen seit den 70er Jahren läuft am 25. Dezember "Casablanca" in der Kirchheimer Bastion. Das gibt den Menschen in diesen hektischen Zeiten des schnellen Wechsels Zuverlässigkeit und Beständigkeit.

Diesen wohl einmaligen Kult kann auch ein Virus nicht stoppen. Um genügend Abstand zu halten und alle Corona-Vorschriften einhalten zu können und trotzdem einige Zuschauer einlassen zu können, zeigen wir Casablanca heuer zweimal.

Die erste Vorstellung beginnt um 19.30Uhr. Die Zweite dann „wie immer" um 22Uhr.

Es geht um Besatzer und Besetzte, um Flüchtlinge, um Verzweiflung und Hoffnung, um die ganz große Liebe…Es wird sich „ganz tief in die Augen geschaut“, „As Time goes bye“, „die Wacht am Rhein“ und „die Marseillaise“ gesungen und am Schluss beginnt die „Wunderbare Freundschaft.“ Einfach einer der allerbesten Filme aller Zeiten.

Es gibt Leute, die Casablanca bereits 40 mal in der Bastion gesehen haben.

Jedes Jahr mit dabei sind auf alle Fälle Ingrid Bergmann, Humphrey Bogart, Paul Heinred und Peter Lorre.