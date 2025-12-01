Casablanca

Club Bastion Max-Eyth-Sraße 57/2, 73230 Kirchheim unter Teck

Der Kirchheimer Weihnachts Kult Nr.1 schlechthin.

Seit den 70er-Jahren läuft der Kultfilm „Casablanca“, mit einer Ausnahme, ununterbrochen an Weihnachten in der Bastion. Auch dieses Jahr wieder, nämlich am 25. Dezember um 22 Uhr – denn was wäre Weihnachten ohne „Casablanca“?

In dem Film geht es um Besatzer und Besetzte, um Flüchtlinge, um Verzweiflung und Hoffnung und um die ganz große Liebe. Es wird sich ganz tief „in die Augen geschaut“, es werden „Die Wacht am Rhein“, die „Marseillaise“ und „As time goes by“ mit gesungen und am Schluss beginnt eine „wunderbare Freundschaft“.

Einfach einer der allerbesten Filme aller Zeiten in Kirchheims Kultkeller. Angeblich gibt es Menschen, die in all den Jahren noch keine einzige Weihnachtsvorstellung von „Casablanca“ versäumt haben.

Info

Club Bastion
Club Bastion Max-Eyth-Sraße 57/2, 73230 Kirchheim unter Teck
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Casablanca - 2025-12-25 22:00:00 Google Yahoo Kalender - Casablanca - 2025-12-25 22:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Casablanca - 2025-12-25 22:00:00 Outlook iCalendar - Casablanca - 2025-12-25 22:00:00 ical

Tags