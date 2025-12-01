Der Kirchheimer Weihnachts Kult Nr.1 schlechthin.

Seit den 70er-Jahren läuft der Kultfilm „Casablanca“, mit einer Ausnahme, ununterbrochen an Weihnachten in der Bastion. Auch dieses Jahr wieder, nämlich am 25. Dezember um 22 Uhr – denn was wäre Weihnachten ohne „Casablanca“?

In dem Film geht es um Besatzer und Besetzte, um Flüchtlinge, um Verzweiflung und Hoffnung und um die ganz große Liebe. Es wird sich ganz tief „in die Augen geschaut“, es werden „Die Wacht am Rhein“, die „Marseillaise“ und „As time goes by“ mit gesungen und am Schluss beginnt eine „wunderbare Freundschaft“.

Einfach einer der allerbesten Filme aller Zeiten in Kirchheims Kultkeller. Angeblich gibt es Menschen, die in all den Jahren noch keine einzige Weihnachtsvorstellung von „Casablanca“ versäumt haben.