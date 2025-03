Jeder Auftritt dieser Band ist so episch wie ehrlich, roh und menschlich. Ein kathartisches Gemeinschaftserlebnis, das dem Publikum keinen einfachen Ausweg anbietet, sondern die Zuhörer:innen herausfordert, sich den schwierigen Fragen zu stellen und aktiv zu werden.

Cash Savage & The Last Drinks kehren für eine besondere Konzertreihe nach Europa zurück, bei der sie neue Musik präsentieren und das 10-jährige Jubiläum ihres von Kritikern gefeierten Albums *The Hypnotiser* feiern. Die Schwergewichte aus Naarm/Melbourne sind für ihre legendären Live-Shows bekannt – ein überwältigender Fluss aus Emotionen und Sound, mit der charismatischen Frontfrau Cash im Zentrum des Sturms. Savages Band *The Last Drinks* ist ein Kraftpaket aus intensiver und düsterer Energie, das genauso leidenschaftlich hinter ihren Songs und deren Botschaft steht.

Nachdem die geplante Show im Jahr 2022 leider abgesagt werden musste, freuen wir uns sehr darauf, dieses Konzert endlich nachholen zu können.

Preis

Abendkasse 21 € Vorverkauf 18 € Ermäßigung (Schüler*innen/Studierende) 3,00 €