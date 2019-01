Casino Royale - Friedrich & Friends

Mit Stargast Vincenzo Rindone alias Zio

Es verspricht ein rasanter und actionreicher Abend zu werden: Jeannette Friedrich als rassiges Bond-Girl und Dieter Scheithe als James Bond Himself laden sich in dieser Konzertreihe jedes Mal einen anderen Superschurken (männlich/weiblich) mit der Lizenz zum Singen ein. Der Gast im Februar ist von Ihrer Majestät bestätigt. Im Februar dürfen Sie sich auf Vincenzo Rindone alias Zio freuen. Der Mannheimer Gitarrist, Sänger, Komponist und Texter mit italienischen Wurzeln, wuchs im Stadtteil Neckarstadt auf. Seine temperamentvolle Umgebung prägte ihn und machte ihn zu einem offenen Menschen. Sein Markenzeichen ist es sich über musikalische Genregrenzen hinwegzusetzen und mit Leichtigkeit Elemente verschiedener Stilrichtungen zu verbinden. Das besondere an seinen Texten sind die kleinen Geschichten die entstehen. Erzählungen von Liebe, Freude, Sex, Sinnlichkeit, Schmerz und Trennung ermöglichen es dem Zuhörer sich in Zios Liedern wiederzufinden. Schnallen Sie sich an und seien Sie dabei bei einer außergewöhnlichen musikalischen Mission-garantiert geschüttelt und nicht gerührt.