Casino Royale - Friedrich & Friends

Mit Stargast Christian Stockert

Es verspricht ein rasanter und actionreicher Abend zu werden: Jeannette Friedrich als rassiges Bond-Girl und Dieter Scheithe als James Bond Himself laden sich in dieser Konzertreihe jedes Mal einen anderen Superschurken (männlich/weiblich) mit der Lizenz zum Singen ein. Der Gast im Februar ist von Ihrer Majestät bestätigt. In geheimer Mission hinterlässt er seinen musikalischen Fingerabdruck im Casino. Im Mai dürfen Sie sich auf Christian Stockert freuen.

Christian Stockert...ist seit Januar 2009 der neue Frontmann von Brass Machine und leitete zusammen mit dem Rest der Band die "Next Generation" ein. Zu sehen und zu hören ist er seit über 20 Jahren auch über die Grenzen Deutschlands hinaus mit den verschiedensten Formationen und Bands. Zurzeit weckt er Deutschland mit seiner Stimme mit den für Radio SWR3 aufgenommenen Morning Show Jingles. Nach den eher rockigeren und bluesigeren Jahren fand er immer mehr Gefallen an funkigeren und souligeren Tönen, bei denen er mit vielen renomierten Musikern und Bands bis heute eng zusammenarbeitet.Jetzt kann er auf fast 20 Jahre Musikerfahrung zurückblicken in denen er mit verschiedensten Musikern und Bands die Höhen und Tiefen eines Musikerdaseins durchlebte. Ein für Ihn zweifelsohne markanter Eckpunkt war der Auftritt in einer Justivollzugsanstalt für Schwerverbrecher mit seiner damaligen Rockband Hedgehog und auch der Auftritt auf der German Bike Week, organisiert von einem wohl der bekanntesten Motorrad Clubs überhaupt - den BONES-, hinterlies bei Ihm in jungen Jahren Eindruck.Mittlerweile wird Christian Stockert von verschiedensten Band-Formationen für die unterschiedlichsten Musikstile gebucht und bereist mit seiner Musik neben seinem "normalen" Dayjob ganz Deutschland, sowie auch das Ausland wie z.B. das Blue-Notti-Blue Blues Festival in Italien, einer Schwesterveranstaltung des Jazzfestivals in Montreux.