Casino Royale - Friedrich & Friends

Zu Gast im Oktober: Enno Kalisch

Es verspricht ein rasanter und actionreicher Abend zu werden: Jeannette Friedrich als rassiges Bond-Girl und Dieter Scheithe als James Bond Himself laden sich in dieser Konzertreihe jedes Mal einen anderen Superschurken (männlich/weiblich) mit der Lizenz zum Singen ein. Der Gast im Oktober ist von Ihrer Majestät bestätigt. In geheimer Mission hinterlässt er seinen musikalischen Fingerabdruck im Casino. Im Oktober dürfen Sie sich auf Enno Kalisch freuen. Unser Stargast dürfte vielen Capitol Besucher noch aus der Produktion „Bomber & Rose“ bekannt sein. Der große und sympathische Nordfriese (aber wenn ihr ihn ärgern wollt, sagt am besten Ostfriese) wird uns an diesem Abend musikalisch und erzählerisch in seine Heimat in den Norden entführen. Im zweiten Teil zeigt er uns seine wahre Leidenschaft und Berufung: „Geschichten erfinden“.

Und das Beste: wir dürfen dabei mithelfen.

Schnallen Sie sich an und seien Sie dabei bei einer außergewöhnlichen musikalischen Mission-garantiert geschüttelt und nicht gerührt.