Casino Royale - Friedrich & Friends

Es verspricht ein rasanter und actionreicher Abend zu werden: Jeannette Friedrich als rassiges Bond-Girl und Dieter Scheithe als James Bond Himself laden sich in dieser Konzertreihe jedes Mal einen anderen Superschurken (männlich/weiblich) mit der Lizenz zum Singen ein. Der Gast im Oktober ist von Ihrer Majestät bestätigt. In geheimer Mission hinterlässt er seinen musikalischen Fingerabdruck im Casino.

Gerade noch mit 9 Sascha’s auf der großen Capitol Bühne gestanden und einen fulminanten ersten Eindruck bei diesem Konzert hinterlassen. Jetzt ist er auch Gast bei Casino Royale.

Sascha Fischer ist Sänger, Entertainer und Moderator. Der Wahl-Mannheimer ist in verschiedenen Genres zu Hause. Ob Rock, Pop, Musical oder Schlager, Sascha mag es abwechslungsreich.

Der gebürtige Odenwälder singt nicht nur in verschiedenen Coverbands von Party bis Gala, sondern stand auch bereits in einigen Musicalproduktionen auf der Bühne, u.a. als Piccolo im Weißen Rössl.

Daneben hat der 30-jährige auch schon mehrere eigene Projekte auf die Bühne gebracht, wie die Schlagerrevuen „Tipitipitipso“ und „Ein Festival der Liebe“, wo er sich als sein Alter Ego Herr Fischer bereits in die Herzen einer großen Fangemeinde gesungen und gespielt hat.

Dieser Abend steht unter dem Motto: Weihnachtslieder VS Schlager. Das Publikum darf interaktiv in das Geschehen eingreifen. Last Christmas oder Atemlos, auf alle Fälle wird der Abend sehr bunt.

Schnallen Sie sich an und seien Sie dabei bei einer außergewöhnlichen musikalischen Mission-garantiert geschüttelt und nicht gerührt.