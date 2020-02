Friedrich & Friends

Es verspricht ein rasanter und actionreicher Abend zu werden: Jeannette Friedrich als rassiges Bond-Girl und Dieter Scheithe als James Bond Himself laden sich in dieser Konzertreihe jedes Mal einen anderen Superschurken (männlich/weiblich) mit der Lizenz zum Singen ein. Gleich zwei Gäste im März sind von Ihrer Majestät bestätigt. In geheimer Mission hinterlässt er seinen musikalischen Fingerabdruck im Casino.

Der nächste Casino Royale Termin steht ganz im Zeichen der Bond Girls: Annette Potempa und Nicole Ullrich.

Annette Potempa aus Hessen ist keine Unbekannte im Capitol. Unter anderem ist sie als Baghira im Dschungelbuch zu erleben. Ihr Repertoire reicht von Chanson über Musical bis hin zum Pop. Ein absolutes Allround-Talent.

Aus der Pfalz dürfen wir die unangefochtene Pfälzer Rockröhre Nicole Ullrich begrüßen, die viele als Sängerin der „Jens Huthoff & Band“ oder „Hossa“ kennen. Sie interpretiert Lieder wie „Zombie“ oder What’s up“ wie keine andere.

Dieser Mix von weich, rockig, Hessen und Pfalz wird zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Schnallen Sie sich an und seien Sie dabei bei einer außergewöhnlichen musikalischen Mission - garantiert geschüttelt und nicht gerührt.