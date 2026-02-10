Caspar Dohmen erklärt, wie nachhaltiges Wirtschaften geht

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtageerklärt Caspar Dohmen, wie nachhaltiges Wirtschaften geht.

Kein Mensch ist eine Insel, schrieb der englische Dichter John Donne vor nun auch schon fast 500 Jahren. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Wir sind eine Gemeinschaft, wir alle sind von anderen Menschen umgeben, stehen in Beziehungen miteinander und sind abhängig voneinander. Umso wichtiger sind gesellschaftliche Teilhabe für alle und das Bewusstsein gemeinsamer Verantwortung. Das hat der Wirtschaftsjournalist und -autor Caspar Dohmen immer im Hinterkopf, wenn er auf die ökonomischen Verstrickungen unseres Zusammenlebens schaut.

In seinem aktuellen Buch Grün geht nur gerecht. Unterwegs in die sozialökologische Zukunft nimmt er sich das Thema nachhaltiges Wirtschaften vor und zeigt, dass sich durchaus eine Mehrheit der Menschen dafür gewinnen lässt – wenn es bei dieser Transformation sozial gerecht zugeht und wirklich alle mitgenommen werden. Denn ein Leben im Einklang mit der Natur und entsprechend der sozialen Bedürfnisse sei durchaus möglich, sagt Dohmen, und präsentiert nachahmenswerte Beispiele sowie verblüffende und praktikable Vorschläge, mit denen gleich heute begonnen werden könnte – und sollte.

Gefördert im Rahmen des Literatursommers 2026 – eine Veranstaltungsreihe der Baden-Württemberg Stiftung; in Kooperation mit dem Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda.