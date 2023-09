Rock, Pop und Blues, verfeinert mit Soul durch Cassandra Acker, der jungen, schon bekannten Sängerin aus der Region. Cassandra besticht mit dem Timbre ihrer rauchigen Stimme. Gerade mit ihrer natürlichen, unaufgesetzten Art überzeugt die Pop-/Jazz-angehauchte Rocklady ihr Publikum. Ihre Boyz sind allesamt erfahrene Musiker aus Rock, Pop, Blues und Gospel.

Cassandra & The Boyz stehen für gute und eigenständige Musik, für tiefgründige Eigenkompositionen und auf ihre eigene Weise interpretierte Covers. Seit Jahren stehen Cassandra & The Boyz in der Region regelmäßig auf den Bühnen der Schowo, bei "Kultur am See", im Biergarten, beim Winterbacher Zeltspektakel und vielen mehr. Dabei präsentieren sie Songs quer durch die Genres von Dolly Parton, Elle King, Jessie J, CCR, Van Morrison, Johnny Cash, Jack Savoretti, Y'akoto und vielen anderen mehr: Fetzige Musik zum Feiern mit Feeling

LINE UP

Cassandra Acker: Gesang

Trevor Brown: Sax & Gitarre

Ebbe Buhl: Congas & Percussion

Ginger Gerlinger: Gitarre & Gesang

Markus Kugler: Bass & Gesang

Marcus Siegel: Schlagzeug

Gez Zirkelbach: Gesang & Gitarre