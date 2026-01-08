Man nehme zwei bis drei Gitarren, ein Saxophon, und gebe etwas Bass und Schlagzeug hinzu.

Dann mit einer Prise Percussions würzen. Serviert wird das Ganze mit etwas Backgroundgesang und markant-lässigen bis rauchig-souligen Leadvocals. Das Ergebnis nennt sich dann Cassandra & The Boyz: Rock-, Pop-, Soul- und Blues-Nummern völlig eigenständig und teilweise ganz neu interpretierte Coversongs und tiefgründige Eigenkompositionen. Die Besetzung zeigt, dass auch die Boyz keine Unbekannten sind. Sie sind allesamt erfahrene Musiker aus Rock, Pop und Gospel.