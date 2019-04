Es wäre auch schlicht nicht möglich eine so außergewöhnliche Bandkarriere in einem Wortzusammen zu fassen: gewonnene Bandwettbewerbe, 5 erfolgreiche Studioalben, Tourneen über Tourneen, Labelgründung, und Hits, richtige Hits. „Et jitt kei Wood“ eben, oder „Liebe Deine Stadt“ und „Hück Steiht die Welt Still“; man muss in Köln und im Rheinland unter einem Stein gelebt haben um diese Songs nicht zu kennen, sie haben längst die Seele der Stadt tief geprägt. Oliver, Dominik, Kevin und Hannes haben mit Familiengeist und Spielfreude, und nicht zuletzt mit exzellenten Songs etwas geschaffen wovon andere träumen, und das mit einem Durchschnittsalter von 32 Jahren.

Und nun liest man überall vom Jubiläum, und denkt sich „krass, schon zehn Jahre CAT BALLOU“... nein, es sind 20! Denn schon als Schulband machten sie sich einen Namen, bevor sie der Sieg beim Bandwettbewerb „Köln rockt!“ aufs größere Parkett katapultierte. Seitdem schlichen die 'Katzen' mit kleinem Team und großer Vision unbeirrt nach vorne, bis sie sich plötzlich unter den größten Kölner Bands wiederfanden. Damit hatten sie selbst wohl am wenigsten gerechnet, ihren eigenen Erfolg und den Umgang damit haben sie Schritt für Schritt lernen müssen. Ihren runden Geburtstag begehen sie jetzt aber entsprechend angemessen: am 12. Oktober 2019 in der LANXESS ARENA in Köln. Das Megakonzert ist schon beinahe ausverkauft, und man kann mit einer gigantischen Show und einigen sehr besonderen Gästen rechnen, nur verraten wird natürlich noch nichts.

Nun ist CAT BALLOU aber nicht nur ein lokales Kölner Phänomen, die Bezeichnung als 'Kölsch-Band' wird den vier bei weitem nicht gerecht. Vielmehr ist es eine authentische Band aus Köln, deren Texte eben deshalb in der Mundart gehalten sind die sie geprägt hat. Ausgestattet mit Popsensibilität und Charme haben sie sich im gesamten deutschsprachigen Raum ihre Fans erspielt. Ihr aktuelles Album „CAT BALLOU“, das gleichzeitig ihr Debüt auf dem unlängst gegründeten eigenen Label MIAO Records markiert, startete in den deutschen Charts auf der 15! Deshalb ist die große Geburtstagssause in der Arena auch 'nur' der fulminante Abschluss einer ganzen JUBILÄUMSTOUR die sie durch 17 Städte führen wird, und auch hier gilt es fix zu sein: die Karten gehen sehr schnell weg.

20 Jahre CAT BALLOU, in Katzenjahren wären sie schon stolze 96 Jahre alt! Nur neun Leben scheinen sie nicht zu brauchen, sie kosten ihr eines in vollen Zügen aus.