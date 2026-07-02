Cat & Chris

„Südamerikanisches Temperament und eine leidenschaftliche, ausdrucksstarke Stimme trifft das Können und Kreativität eines Ausnahmegitarristen.

Zusammen präsentieren sie beliebte Evergreens und internationale Popsongs, sowie Musik aus Lateinamerika.“

Ob Pop, Latin oder Evergreens: Catalina Oleas Begeisterung und Leidenschaft für Musik ist deutlich zu hören. Mit ihrer souligen Stimme und ihrer charmanten Bühnenpräsenz lädt sie vom ersten Song an zum Genießen ein. Die gebürtige New Yorkerin, aufgewachsen in Spanish Harlem, wurde von einem „Melting Pot“ verschiedener Musikrichtungen beeinflusst u.a. Latin, Pop, Soul und Rock. Ihre „Catalina & Friends“ Band ist Preisträger der Kategorie „Beste Cover / Tribute Band“ des 40. Deutschen Pop- und Rockpreises.

Mit Christoph Stadtler, dem „Saitenmann“ fand sie einen kongenialen Partner: südamerikanisches Temperament und leidenschaftliche Ausdruckskraft trafen auf das Können und die Kreativität eines Ausnahmegitarristen, der schon seit jungen Jahren als Profi mit internationalen Bands ebenso auf Tournee war wie mit deutschen Pop-Stars im Studio und auf zahlreiche Tonträgerveröffentlichungen zurückblicken kann. Zusammen präsentieren sie beliebte Evergreens und internationale Popsongs sowie Lateinamerikanische Boleros, Cumbias und Cha-Cha-Chas.