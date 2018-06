Catarina Mora Flamenca: Flamenquitos

Ein Abend, der vom 8.Stuttgarter Flamenco Festival organisiert, aber von der “Szene” gestaltet wird. Schulen, Akademien, Vereine, alle waren aufgerufen, sich für diesen Abend mit einem 10minütigen Beitrag zu bewerben Semiprofessionelle, Amateure aus dem Flamencobereich, also Menschen, die tagsüber einem “normalen” Beruf nachgehen und sich in ihrer Freizeit mit Flamenco beschäftigen, wurden aufgerufen, für diesen Abend ihr Können zu zeigen.

Ob getanzt, gesungen oder rezitiert wird, Jeder zeigt sein Verständnis von Flamenco. So verspricht dieser Abend kurzweilig und voller Überraschungen zu werden. Das Publikum bekommt auf eine ungewöhnliche Weise Einblick in eine KulturSzene, die voller Vitalität, Leidenschaft und Vielfalt ist.Vielleicht sehen Sie Ihren Nachbarn oder Kollegen auf der Bühne? Lassen Sie sich überraschen!

Flamenquitos go Mumba

iStuttgart und Mumbai feiern dieses Jahr 50jähriges Jubiläum ihrer Partnerstadtbeziehung. Das Stuttgarter Flamenco Festival nimmt aktiv am Kulturaustausch teil: eine Gruppe Kinder wird zum Festival nach Stuttgart eingeladen, um am 29.07.2018, dem Abend der »flamenquitos« im Theaterhaus, aufzutreten. Traditioneller indischer Tanz wird neben Flamenco präsentiert. Den Workshop erhalten sie als Stipendium. Dieses Programm wurde zur Förderung des Weltkulturerbes Flamenco ins Leben gerufen, um den Jüngsten den besten Unterricht und die nachhaltigsten Perspektiven zu geben. Wir freuen uns sehr auf die Gelegenheit, das Fremde so nah herzuholen. Besonderer Dank gilt der Stadt Stuttgart, die dieses Projekt unterstützt