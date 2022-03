Cate Le Bon ist eine walisische Sängerin, Songwriterin, Gitarristin und Produzentin die Musik in englischer und walisischer Sprache veröffentlicht.

2008 sang sie die Lead Vocals bei dem Song „I Lust U" von Neon Neon, einem Nebenprojekt von Gruff Rhys, dem Sänger der Super Furry Animals. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihre erste Solo-EP „Edrych Yn Llygaid Ceffyl Benthyg" (walisisch für: „In die Augen eines geliehenen Pferdes blicken"). Ihr erstes Album „Me Oh My" erschien ein Jahr später. Cate Le Bons musikalisches Spektrum reicht von ruhigen Folk-Songs bis hin zu verspielten Art-Rock-Nummern. Besonders markant ist dabei ihre Gesangsstimme, die in der Musikpresse häufig mit der von Nico verglichen wird sowie ihre charakteristisches Gitarrenspiel, über das Jeff Tweedy von Wilco einstsagte: „Es ist mittlerweile wirklich selten geworden, dass Musiker*innen ihren eigenen Style haben, aber wenn ich Cate Le Bon Gitarre spielen höre, kann ich immer erkennen, dass sie das ist". Neben ihrer Solokarriere ist Le Bon zusammen mit Tim Presley aka White Fence in der Gruppe Drinks aktiv. Sie kollaborierte zudem mit Kevin Morby und absolvierte einen Live-Auftritt mit John Cale. 2019 erschien Cate Le Bons fünftes Studioalbum „Reward". Es wurde sowohl von KritikerInnen als auch von Fans sehr positiv aufgenommen und war unter anderem Album der Woche bei ByteFM.

Mega Bog: Ganz besonders freuen wir uns auch auf Mega Bog, die diesen Abend eröffnet. Der jazzige Sci-Fi-Folk der Amerikanerin wabert entlang der Grenzen der Vorstellungskraft.