× Erweitern Klavier

Mit gerade einmal neun Jahren gab die 1988 geborene Pianistin ihr erstes Konzert, das live von Radio France übertragen wurde.

Bereits zwei Jahre später begann sie ihr Studium am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, das sie 2001 mit der höchsten Auszeichnung abschloss. Lise de la Salle kann eine beindruckende internationale Karriere vorweisen. Ihre Konzerttätigkeit führt sie in die Musikmetropolen weltweit. Regelmäßig spielt sie mit den großen Orchestern unter namhaften Dirigenten. Bei renommierten internationalen Musikfestivals wie dem Lucerne Festival, Ravinia Festival, La Roque d`Anthéron, Aspen Festival, Les Folles Journées Nantes, Moritzburg Festival, Rheingau Musik Festival, ist sie regelmäßig zu Gast.

In Ludwigsburg debütiert Lise de la Salle mit einem wunderbar sommerlich, hoch virtuosen Konzertprogramm. Die »Cantos de España« des katalanischen Klaviervirtuosen Isaac Albéniz beinhalten zauberhafte Charakterstücke en miniature voller Virtuosität und in spanischem Kolorit. Argentinische Charakteristika in Rhythmus und Melodie prägen die »Danzas argentinas« des großen argentinischen Komponisten Alberto Ginastera (1916 – 1983). So sind die »Danzas argentinas« seine weltweit populärsten Werke geworden. Franz Liszt’ Klaviersonate h-moll ist eine technische und gestalterische Herausforderung für jeden Pianisten. Für das gesamte Klavier-Repertoire kommt ihr überragende Bedeutung zu. Die Sonate machte den Klaviervirtuosen Franz Liszt 1854 im Alleingang – quasi über Nacht – zu einem der bedeutendsten Komponisten seines Jahrhunderts. Liszts »Mephistowalzer« nach Nikolaus Lenaus Dichtung »Faust« ging schon bald eigenständig um die Welt und gilt bis heute als der Inbegriff des hochvirtuosen Bravourstückes.