Eine Reise in die royale Welt: Königshausexpertin Catrin Bartenbach stellt in ihrem jüngst erschienenen Buch „Der royale Reiseführer“ Geschichte und Traditionen der europäischen Monarchien vor.

In Fellbach gibt sie Einblicke in die offiziellen Residenzen und die verborgenen Schätze der drei nordischen Königshäuser, verrät exklusive lokale Tipps royaler Hoflieferanten und verbindet Tradition und Glamour in einem unvergesslichen Reiseerlebnis. Catrin Bartenbach schreibt u. a. für „stern“ und „GALA“ und ist dank ihres umfangreichen Hintergrundwissens zu den Herrscherhäusern in Europa und aller Welt gefragte Gast-Expertin im Fernsehen und in royalen Podcasts.