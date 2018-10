Von ganz weit weg klingts ein bisschen wie cooler dancefloor: ein von drum & bass getriebener elektrisierender Mix. Beim Näherkommen: echte Instrumente schälen sich raus. Volle, völlig neue Keyboard- und Gitarrensounds. Und dann genauer hinhören und -sehen: Bass und Drums verwandeln die Rhythmus- und Soundmaschine endgültig in ein lebendiges und Wesen.

‚Organic electro‘ nennt die Band ihre Musik, aus dem Groove entstehen ständig neue rhythmische und melodische Figuren, die auf den dancefloor zwingen oder zu Reisen in Gefilde einladen, in denen sich Terry Riley und Joe Zawinul mit Tangerine Dream und Pink Floyd treffen und sagen: Auf geht`s - let’s go further - immer weiter!

Cats & Breakkies - das Quartett aus Berlin war 2016 für den Bremer Jazzpreis nominiert und legt nach dem 2016er Debut ‚Organic Electro‘ jetzt die zweite CD vor. Raphael und Bastian Kaletta stammen aus Trossingen, haben in Berlin Jazz studiert und waren schon immer auf der Suche nach neuen Klängen.

Am Rande eines Auftritts in Tübingen im Oktober 2017 schneiten sie im SWR – Studio auf dem Österberg vorbei. „Hier wollen wir spielen und live aufnehmen…“ – so die spontane Reaktion und mit Blick auf den Bösendorfer Flügel und die Raumakustik.'