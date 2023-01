FELIX STURM KAMPFABEND

Felix Sturm kehrt am 18. Februar in Stuttgart in den Ring zurück und trifft auf Sükrü Altay!

Die Boxfans in der Porsche-Arena dürfen sich auf einen spektakulären Hauptkampf freuen. Felix Sturm wird bei der von Sturm Boxing Promotion organisierten Boxnacht auf den langjährigen Amateur-Welt- und Europameister Sükrü Altay aus Kempten im Allgäu freuen. Der Sohn türkischer Einwanderer ist seit 2018 Profiboxer.

Über 6000 Zuschauer sollen für ein stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Neben dem Hauptkampf von Felix Sturm wird es weitere hoch interessante Vorkämpfe geben und auch hier stehen einige Überraschungen bereit wie z.B das Profidebüt von YouTube-Star Edmon „Ringlife“ Avagyan, verrät die Sturm Boxing- Promotion, Veranstalter des Kampfabends am 18.02.2023 in der Porsche-Arena.

Ein besonderer Höhepunkt der Box-Nacht wird ein Charity-Kampf des Ex-Betriebsratschefs der Porsche AG, Uwe Hück, gegen den früheren Schwergewicht Weltmeister Francois Botha. 27 Jahre nach der Skandalnacht von Stuttgart, als Botha umstritten gegen Axel Schulz gewann, danach Flaschen, Gläser und Stühle durch die Schleyer-Halle flogen, wird Botha für den guten Zweck die Fäuste fliegen lassen.

Der Charity-Boxkampf Hück - Botha findet zu 100% für den KIWANIS-HILFSFONDS-STUTTGART e.V. statt.

KIWANIS STUTTGART unternimmt dies zugunsten der Lernstiftung Hück, die in einem Hilfsprojekt benachteiligten Kindern und Jugendlichen im Raum Stuttgart hilft.

Die Sturm Boxing-Promotion wird im Rahmen der Stuttgarter Boxnacht einen Scheck an den Vertreter des KIWANIS-HILFSFONDS-STUTTGART überreichen.

Zwischen den Kämpfen dürfen sich die Zuschauer auf ein attraktives Show- und Unterhaltungsprogramm freuen.

Die Hallenöffnung ist um 16 Uhr, Programmstart ist um 16.30 Uhr, der erste Kampf wird gegen 17 Uhr stattfinden.