Catweazle Christmas im Täle!

× Erweitern www.wernerottens.de Catweazle live in Winterbach Foto von Werner Ottens

Catweazle aus Stuttgart spielt Vintagerock: Originale Rocksongs, die das Gefühl der 70er mit dem Sound und Groove der Gegenwart vereinen. Lasst Euch mitnehmen auf eine wundersame Entdeckungsreise mit Songs zum Zuhören, Mitwippen und Ausflippen (Not My President, Holy Guitar, Go Judy, Queen Of Darkness, usw.). In der klassischen Power-Trio-Besetzung steht Catweazle für ungehobelten und direkten Rockgenuss, aber dennoch mit Platz für geniale Hooks und dynamische Klanggewände. Bob Perry am Bass & Gesang, Thommy Claus an der Gitarre und Schorsch Eisenhauer am Schlagzeug: Das ist Catweazle, die bereits ihr Können unter anderem im Vorprogramm von Jesus Volt (F), Vdelli (AUS) und Carl Carlton (D/USA) eindrucksvoll bewiesen haben. Zum ersten Mal zu Gast im Täle - kommt doch raus und lasst Euch den Glühwein und Last Christmas-Gedudel ordentlich rauspeitschen...

www.catweazle-vintagerock.de

fb: catweazle-vintagerock

info@catweazle-vintagerock.de