CAVA (D) - Support: 7FLÖTEN

Club Manufaktur Schorndorf Hammerschlag 8, 73614 Schorndorf

Das Berliner Garage-Duo CAVA ist nach ihrem im Frühjahr 2023 erschienenen Debütalbum „Damage Control“ und unzähligen Shows zurück – und wie!

Am 15. November erschien ihr zweites Album „Powertrip“ mit 14 neuen Songs, die zeigen, was die Band, bestehend aus Peppi Ahrens und Mela Schulz am besten kann: Fuzz, Distortion, energetische Drums, schnelle und zielstrebige Kampfansagen an Patriarchat, Klassismus und Kapitalismus.

Die erste Single „Crashing“ stellt das eindrücklich unter Beweis. Der Song thematisiert das Gefühl nicht gehört und nicht verstanden zu werden und ist dafür extra laut!

Präsentiert von: ByteFm, Rausgegangen und Plastic Bomb Fanzine

Info

Club Manufaktur Schorndorf Hammerschlag 8, 73614 Schorndorf
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - CAVA (D) - Support: 7FLÖTEN - 2025-11-28 20:30:00 Google Yahoo Kalender - CAVA (D) - Support: 7FLÖTEN - 2025-11-28 20:30:00 Yahoo Outlook Kalender - CAVA (D) - Support: 7FLÖTEN - 2025-11-28 20:30:00 Outlook iCalendar - CAVA (D) - Support: 7FLÖTEN - 2025-11-28 20:30:00 ical

Tags