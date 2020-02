Cavalluna - Legende der Wüste

× Erweitern Apassionata World GmbH Cavalluna

Europas beliebteste Pferdeshow kehrt zurück und gastiert von Oktober 2019 bis Juni 2020 zum zweiten Mal unter dem Namen CAVALLUNA in mehr als 30 Städten.

Das neue Programm „Legende der Wüste“ verspricht eine perfekte Kombination aus höchster Reitkunst, wunderschönen Pferden, grandiosen Bühnenbildern und emotionaler Musik und knüpft somit nahtlos an die Erfolge der vorangegangenen Shows an, die seit 2003 mehr als 7,5 Millionen Besucher in ganz Europa berühren und in Staunen versetzen. Erleben Sie packende Action, berührende Momente und tiefes Vertrauen und seien Sie dabei, wenn eine märchenhafte Legende zum Leben erwacht...