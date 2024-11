CAVEstival - Tobias Becker Bigband - Tag1

20 Jahre Tobias Becker Bigband.

Die Tobias Becker Bigband besteht nicht nur seit 20 Jahren, sondern zeichnet sich v.a. durch ihre konstante Besetzung aus. Diese hat sich in den letzten 2 Dekaden wenig verändert und konnte sich so zu einer der besten Profi Bigbands in Deutschland entwickeln. Die einzelnen Musiker sind selbst gefragte Solisten, "Section-Player" in den großen deutschen Rundfunk Bigbands und Hochschuldozenten. Gemeinsam entwickeln und formen sie den kultivierten Bandsound immer weiter. Die Mischung aus traditionellem Bigbandjazz, zeitgenössischen Kompositionen, solistischer Klasse, eingespielten Sections und unbändiger Spielfreude, macht die Band immer wieder zu einem Hörgenuss und begeistert das Publikum.