Caxias Ensemble Orchestra mit dem Concerto Pontes

Aus der südbrasilianischen Stadt Dois Irmãos - an der Romantischen Straße - präsentiert das Caxias Ensemble Orchestra das „Concerto Pontes“ (Brückenkonzert) und bringt die Klangfarben Brasiliens und Südamerikas nach Nördlingen.

Mit Instrumentalwerken brasilianischer und südamerikanischer Komponisten möchte die Gruppe durch Musik eine kulturelle Brücke zwischen Brasilianern und Europäern schlagen. Das Orchester besteht aus Violinen, Bratsche, Cello und Kontrabass sowie Querflöte, Akkordeon und Schlagzeug.