CCON | Comic Con Germany

Wenn sich TV- und Kinostars die Klinke in die Hand geben, Cosplayer und Superhelden die Besucher verzaubern, Comiczeichner und -verlage ihre neuesten Werke präsentieren und aus Science Fiction plötzlich Realität wird, dann ist es wieder soweit:

die CCON findet auf dem Stuttgarter Messegelände statt! Am 29. und 30. Juni wird die baden-württembergische Landeshauptstadt für ein Wochenende zum Mekka für alle Popkultur-Begeisterten.

MacGyver, Star Trek und Game of Thrones

Ein Eckpfeiler einer Comic Con: Hollywoodstars. Für das Juniwochenende haben mit MacGyver (Richard Dean Anderson), Star Trek Commander William T. Riker (Jonathan Frakes) und Data (Brent Spiner) sowie dem Hulk (Lou Ferrigno) wahre TV- und Kinoikonen der 80er und 90er Jahre ihr Kommen angekündigt. Natürlich kommen auch Fans jüngerer Produktionen nicht zu kurz: Iwan Rheon (Ramsay Bolton aus Game of Thrones), Alexander Dreymon (Uthred von Bebbanburg aus The Last Kingdom), Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy und Avengers: Infinity War) und Mike Colter (Marvel’s Luke Cage) sind ebenfalls mit von der Partie.

Neu: Verleihung des GINCO Awards

Doch ist eine Comic Con viel mehr als „nur“ ein Treffen prominenter Hollywood-Stars. Die Besucher können sich auf nationale und internationale Cosplayer der Extraklasse freuen, die sie mit ihren prächtigen Kostümen verzaubern und im Cosplay Village tiefe Einblicke in dieses faszinierende Hobby geben. Spannende Wettbewerbe stehen selbstverständlich ebenfalls mit auf dem Programm.

Nicht fehlen darf selbstverständlich auch ein großes Aufgebot der Comicverlage und –zeichner. Über 300 Zeichner und die großen Verlage der Branche werden in diesem Jahr zur CCON erwartet. Einer der prominentesten Vertreter der Zunft: Ralf König. Er ist unter anderem der Schöpfer von Comics wie „Der bewegte Mann“ oder „Kondom des Grauens“, die in den 90ern mit den prominentesten deutschen Leinwand-Gesichtern verfilmt wurden.

Premiere feiert in diesem Jahr die Verleihung des neuen GINCO Awards. Der „German Inclusive/Independent Comic“ Award soll Comicschaffende auszeichnen und würdigen, die über Self-Publishing, in Kleinverlagen und auf Plattformen für Creator Owned Content ihre Werke veröffentlichen.

Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf eine riesige Lego-Ausstellung, zahlreiche Fangruppen und unzählige Photo Points freuen. Wo sonst hat man ansonsten die Gelegenheit, ein 50 Quadratmeter großes Herr der Ringe Diorama zu bestaunen oder sich auf der Enterprise-Brücke fotografieren zu lassen?

CCON - Comic Con Germany

Die CCON findet 2019 zum vierten Mal statt. Auf dem Stuttgarter Messegelände erwarten die Besucher: nationale und internationale Comic-Verlage, Comic-Zeichner, Cosplayer, Hollywood-Stars, Ausstellungen, Walking Acts, Filmprops (Requisiten), Audiobooks sowie ein riesiger Händlerbereich. Der Veranstalter der CCON ist bereits seit 1992 auf dem deutschen Markt tätig, unter anderem mit den bekannten Events FedCon und RingCon – Conventions zu den Themen Science Fiction und Fantasy.

