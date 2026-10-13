Freu dich auf ein ganz besonderes Highlight: Die CCON | COMIC CON STUTTGART 2026 öffnet am 28. und 29. November 2026 wieder ihre Tore in der Landesmesse Stuttgart – und diesmal wird es legendär!

Hinter den Kulissen brodelt es bereits gewaltig: Kreative Köpfe tüfteln, planen und überraschen, denn zum zehnjährigen Jubiläum wollen wir euch eine Show präsentieren, die alles bisher Dagewesene übertrifft. Freut euch auf spektakuläre Gäste, mitreißende Programmpunkte, beeindruckende Cosplays und jede Menge Nerd-Culture in ihrer besten Form.

Und als wäre das nicht schon genug, haben wir auch etwas brandneues für euch im Gepäck: Zum ersten Mal gibt es einen eigenen K-Pop-Themenbereich! Freut euch auf energiegeladene Performances, Community-Vibes und alles, was das K-Pop-Herz höherschlagen lässt.

Sichert euch jetzt eure Tickets – besonders schnell lohnt sich: Bis Ende April gibt es vergünstigte Early-Bird-Angebote im Online-Ticketshop!

Wir können es kaum erwarten, dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit euch zu feiern.

Euer Team der CCON