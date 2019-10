CCR - drei Buchstaben, die das Gesicht der Rockmusik zwischen 1968 und 1972 nachhaltig veränderten: „Creedence Clearwa- ter Revival“ und ihr Frontmann John Fogerty eroberten die Welt mit einfachen, aber einprägsamen Gitarrenriffs, die heute noch mustergültig sind. Sie waren die Headliner des Woodstock Festi- vals und verkauften damals mehr Schallplatten als die Beatles. Ein Hit jagte den nächsten: „Proud Mary“, „I Put A Spell On You“, „Bad Moon Rising“, „Suzie Q“, „Hey Tonight“, „Green River“ oder „Down On The Corner“ sind nur einige der Titel, die CCR welt- berühmt machten. Sicher – mit Tanzmusik hat ihr Swamp Rock wenig zu tun, eher mit Rock ́n‘ Roll, Blues und Country, mit auf- gedrehten Autoradios, wo in voller Lautstärke „It Came Out Of The Sky“ gespielt wird!

Seit 1973 ist John Fogerty solo unterwegs und hat auch seine Biographie veröffentlicht. Und für seine Fans hierzulan- de kommt jetzt auch die beste Nachricht: Seit 1997 gibt es sie wieder - nicht im Original, aber verdammt nah dran: die CCR Revival Band.

Eine Stimme, die der von John Fogerty in fast nichts nachsteht, eine Band, die noch versteht zu rocken und ein Programm, das alle großen und kleinen Hits von CCR beinhaltet – ein Konzept, das aufgeht ! Ungetrübte Spielfreude, Power und Engagement auf der Bühne machen ihre Auftritte immer zu etwas ganz besonders Aufregendem.