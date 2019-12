CDU - Neujahrsempfang

„Wie wirken sich Trump, Brexit und die Digitalisierung auf die heimischen Unternehmen aus? Am Beispiel der IST Metz in Zizishausen“ ist das Thema des nächsten CDU-Neujahrsempfanges Im Rahmen des Neujahrsempfangs der CDU Nürtingen stehen in diesem Jahr die Auswirkungen weltweiter Ergebnisse und Trends wie die Handelspolitik von US-Präsident Trumpf, der Brexit oder Trends wie die Digitalisierung auf die heimischen Unternehmen im Mittelpunkt. Die Veranstaltung findet traditionell an Heilige Drei Könige, also am Montag, 6. Januar 2020 um 11.00 Uhr in der Kreuzkirche in Nürtingen statt. Zum Thema spricht Christian Metz, der Geschäftsführer der IST Metz GmbH. Die Konjunkturaussichten trüben sich ein. Trump und Brexit werden nicht spurlos an der deutschen Wirtschaft vorübergehen. Mit der Digitalisierung verändert sich unsere Arbeitswelt fundamental. Wie geht ein Nürtinger Arbeitgeber damit um? Was kommt auf diesen, seine Mitarbeiter und auf uns zu? Mit Christian Metz konnte für diese Veranstaltung ein sehr kompetenter Gesprächspartner gefunden werden. Die CDU Nürtingen lädt zu dieser hochkarätigen Veranstaltung herzlich ein.