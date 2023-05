Ceòlas Scottish Music Nights

Das in Glasgow ansässige Folk-Trio Assynt lässt sich von den großartigen Pfeifen-, Geigen- und gälischen Traditionen der schottischen Highlands inspirieren,den Musiktraditionen, in denen sie verwurzelt sind. Assynts Debütalbum The Road to the North wurde 2018 veröffentlicht und im selben Jahr bei den MG Alba Scots Trad Music Awards als Up and Coming Artist of the Year ausgezeichnet. Aufbauend auf ihrem gefeierten Debütalbum erscheint die zweite Studioveröffentlichung der Band, Where From Here, Ende 2022. Die Band ist an Veranstaltungsortenin ganz Großbritannien aufgetreten, mit Highlights wie Belladrum, Celtic Connections und Piping Live.

Fara werden als eine der besten Bands einer Generation beschrieben und verbinden auf gekonnte, aber scheinbar mühelose Weise lodernde Geigen und treibendes Piano mit wunderschönen Harmonien. Die Band, die 2019 den Deutschen Kritikerpreis (Jahrespreis der Musikjournalisten) gewann, wird nach einem begeisterten Empfang beim letzten Rudolstadt Festival nun in diesem Sommer in Esslingen in der Dieselstrasse spielen. Die von den Orkney-Inseln stammenden Damen kennen sich seit ihrem zweiten Lebensjahr und sind mit dem weltberühmten Orkney-Fiddle-Stil aufgewachsen. Bei der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Energy Islands“ im Frühherbst 2022 dreht sich die Musik um ihr Zuhause und hat Fünf-Sterne-Kritiken aus der ganzen Welt erhalten.