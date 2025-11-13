Everybody Loves Tour
Mit ihrem Debütalbum „Everybody Loves“ im Gepäck geht die 24-jährige Deutsch-Kanadierin CECI [sprich: tschétschi] auf ihre erste eigene Headliner-Tour. CECI spielt Songs, die dir sagen: Du bist nicht allein. Sie verwandelt Clubs in reflektierende Räume voller Nostalgie, Aufbruch und Liebe. Ihre Musik ist ein Statement für Echtheit, für Mut, für alle, die sich trauen zu fühlen.
Angesiedelt zwischen Indie, Pop und Gefühl, zwischen innerem Tagtraum und Revolution des Selbst, lädt CECIs Stimme dich ein, auf eine Reise zu gehen. Dabei schafft sie es mit ihrer Musik ganz spielerisch, einen sicheren Raum zu kreieren. Feel-Good Indie Soul, irgendwo zwischen Selbstfindung, Sehnsucht und Tanzfläche. Einfach die Augen schließen und treiben lassen. Ein Geheimtipp für alle, die Musik nicht nur hören, sondern fühlen wollen.
"Die Songs sind toll, die Band ist toll, doch die Magie der Musik liegt in Cecelia Ribbecks Stimme, die so geheimnisvoll vertraut klingt, als kenne man sie seit einer Ewigkeit und könne sie trotzdem nie wirklich ergründen."