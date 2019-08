Cecile Verny

Das Cécile Verny Quartet ist eine echte Liveband, die aufgrund des einzigartigen Charismas ihrer Sängerin bereits mit dem ersten Song eine innige Verbindung zum Publikum aufbaut, ganz gleich, ob es sich dabei um Freunde des Jazz oder des Pop handelt. Ihre erstklassige Band geht mit Nonchalance, Understatement und Coolness zu Werke und sorgt für elastischen Puls, knackige Grooves oder bei Bedarf filigrane Farbtupfer. Vorsicht. Suchtgefahr! Aktuelle CD: of Moons and Dreams – Jazzhaus JHR 171/ In-akustik / The Orchard

Line up:

Cécile Verny: vocal

Bernd Heitzler: basses

Andreas Erchinger: piano & keyboard

Lars Binder: drums & percussion