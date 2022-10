Cecilia Ahren - "Alle Farben meines Lebens"

Der anrührende und tiefgründige neue Roman der SPIEGEL-Bestseller-Autorin.

Eine Suche nach all den bunten,leuchtenden Farben des Lebens. Eine Geschichte, die auffordert, an sich selbst zu glauben und Träume zu leben. Schon als Kind erkennt Alice, dass sie den Gemütszustand anderer Menschen in Farbe sehen

kann, die ihr verraten, ob jemand lügt, glücklich oder traurig ist, nur ihr eigenes Leben in den Farben des Glücks zu tauchen, das gelingt ihr zunächst nicht... Moderierte Lesung mit Margarete von Schwarzkopf.