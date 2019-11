Was war das nur für 1 Jahr? Dinge sind passiert, Entscheidungen wurden gefällt, Menschen traten ins Rampenlicht, während andere es still und leise wieder verließen. Same old routine, könnte man sagen. Doch wie jedes Jahr zuvor verdient auch 2019 einen epischen Abschluss, der mit Pauken und Trompeten –

oder alternativ mit Konfetti und Leuchtpistole – in einen Neu beginn gipfelt. Schließlich haben wir ab Morgen die große Doppel-Zwanzig in der Jahreszahl stehen und das will natürlich zelebriert werden. Daher haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut und präsentieren euch mit stolzgeschwellter Brust die Party des Jahres: CELEBRATE 2020!

Wir entlassen 2019 in den wohlverdienten Ruhestand und gönnen euch und uns nochmal so richtig. Mit von der Party sind MR. ERIC BEE & ASTRO, ABYEL und KALOU, die euch euphorisiert ins neue Jahr geleiten.

Seid dabei, wenn es heißt, CELEBRATE 2020 Tickets sind ab sofort erhältlich:

MAINFLOOR: MR. ERIC BEE & ASTRO

BLACK BOX: ABYEL

LOUNGE: KALOU