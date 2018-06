Celebrate! Arne Meerwein 60.1

Ein Schwerpunkt seines musikalischen Lebens lautet „Bigband“, und im Zeichen dieser wunderbaren Musik steht der erste Abend. Auf der Bühne: die beiden Ensembles, mit denen Arne Meerwein seit Jahrzehnten eng verbunden ist.

mitteBIGband

Als Bandleader ist Arne Meerwein der Gründer und seit mehr als 30 Jahren der musikalische Kopf der mitteBIGband: eine Amateurband, die er mit Engagement und Begeisterung aufgebaut und im Laufe der Jahre zu einem spielfreudigen, absolut hörenswerten Ensemble geformt hat, das von zwei wunderbaren Sängerinnen vervollständigt wird.Die mitteBIGband ist diesem Abend mit Teilen ihres aktuellen „Best of“ Programms zu hören.

LE Bigband

Als Musiker ist er von Anfang an bei der LE Bigband mit von der Partie.Das Ensemble ging in den 80er Jahren aus einer Musikschulband hervor und Arne Meerwein hat mit der Band die Schritte bis zum heutigen professionellen Stand gemacht. Die Band unter der Leitung von Albi Hefele und mit hochkarätigen Solisten besetzt, hat sich sowohl durch die Erarbeitung verschiedener Ellington-Suiten als auch genreübergreifenden Programmen in Baden-Württemberg einen guten Namen gemacht.An diesem Abend wird voll-klingender Bigbandjazz von Duke Ellington bis zu soulig groovigen Stücken u.a. von Gordon Goodwin präsentiert. Und als besonderen Schwerpunkt hat Klaus Wagenleiter, Professor an der Musikschule Bern und musikalischer Leiter der SWR Bigband für dieses Pro-gramm Stücke von Carla Bley arrangiert.