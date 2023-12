Celebrate Youth - Don’t stop the 80‘s !

Herzlich willkommen zu unserer exklusiven 80er Jahre-Party, einer unvergesslichen Zeitreise zurück in das bunte und schillernde Jahrzehnt des Glamours, der Musik und der extravaganten Styles! Tauche ein in die aufregende Ära der Neonlichter, der wilden Frisuren und der pulsierenden Beats.

Kommt mit uns auf eine musikalische Zeitreise in das Jahrzehnt der Dauerwelle, Leggins, Stulpen, Schulterpolster, Karottenhosen, Stirn und - Schweißbänder. Neon Farben, Punks, Popper und Metaller. Zauberwürfel, Commodore 64 und Atari. Amaretto, Southern Comfort und Grüner Witwe. Jordans, Doc Martens, Adidas Allround, Bomber- und Fliegerjacken.

Wir im Four Runners Club widmen am 16. Dezember 2023 einen ganzen Abend diesem bunten Jahrzehnt und bieten euch die ultimative 80er und NDW Party in Ludwigsburg!

𝟭. 𝗙𝗹𝗼𝗼𝗿: 𝗗𝗝 𝗦𝘂𝗣𝗿𝗮 - 𝗖𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵

80𝙚𝙧 𝙃𝙞𝙩𝙨 & 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙨𝙞𝙘𝙨 - 𝙎𝙮𝙣𝙩𝙝𝙞𝙚 𝙋𝙤𝙥 - 𝙉𝙚𝙬 𝙒𝙖𝙫𝙚 - 𝙄𝙩𝙖𝙡𝙤 𝘿𝙞𝙨𝙘𝙤 - 𝙎𝙤𝙪𝙡 - 𝙁𝙪𝙣𝙠 - 𝙉𝙚𝙬 𝙍𝙤𝙢𝙖𝙣𝙩𝙞𝙘 - 𝙍𝙤𝙘𝙠

(𝘻.𝘉. 𝘋𝘶𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘶𝘳𝘢𝘯, 𝘔𝘢𝘥𝘰𝘯𝘯𝘢, 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘢𝘦𝘭 𝘑𝘢𝘤𝘬𝘴𝘰𝘯, 𝘋𝘦𝘱𝘦𝘤𝘩𝘦 𝘔𝘰𝘥𝘦, 𝘛𝘩𝘦 𝘏𝘶𝘮𝘢𝘯 𝘓𝘦𝘢𝘨𝘶𝘦, 𝘕𝘦𝘸 𝘖𝘳𝘥𝘦𝘳, 𝘝𝘢𝘯 𝘏𝘢𝘭𝘦𝘯, 𝘉𝘰𝘯 𝘑𝘰𝘷𝘪, 𝘉𝘪𝘭𝘭𝘺 𝘐𝘥𝘰𝘭 𝘶𝘴𝘸.)

𝟮. 𝗙𝗹𝗼𝗼𝗿: 𝗗𝗝 𝗗𝗲𝗽𝘂𝗻𝗸𝘁 - 𝗡𝗗𝗪 & 𝗖𝗼.𝗞𝗚

Neue Deutsche Welle Hits & Classics

(𝘻.𝘉. 𝘏𝘶𝘣𝘦𝘳𝘵 𝘒𝘢𝘩, 𝘚𝘱𝘪𝘥𝘦𝘳 𝘔𝘶𝘳𝘱𝘩𝘺 𝘎𝘢𝘯𝘨, 𝘛𝘳𝘪𝘰, 𝘍𝘢𝘭𝘤𝘰, 𝘍𝘳𝘭 𝘔𝘦𝘯𝘬𝘦, 𝘔𝘢𝘳𝘬𝘶𝘴, 𝘌𝘹𝘵𝘳𝘢𝘣𝘳𝘦𝘪𝘵, 𝘈𝘯𝘥𝘳𝘦𝘢𝘴 𝘋𝘰𝘳𝘢𝘶, 𝘎𝘦𝘪𝘦𝘳𝘴𝘵𝘶𝘳𝘻𝘧𝘭𝘶𝘨 𝘶𝘯𝘥 𝘜𝘒𝘞 𝘨𝘦𝘮𝘪𝘴𝘤𝘩𝘵 𝘮𝘪𝘵 𝘥𝘦𝘯 𝘎𝘶𝘵𝘦 𝘓𝘢𝘶𝘯𝘦 𝘏𝘪𝘵𝘴 𝘷𝘰𝘯 𝘔ü𝘯𝘤𝘩𝘯𝘦𝘳 𝘍𝘳𝘦𝘪𝘩𝘦𝘪𝘵, 𝘕𝘪𝘤𝘬𝘪, 𝘙𝘦𝘭𝘢𝘹, 𝘒𝘭𝘢𝘶𝘴 𝘓𝘢𝘨𝘦, 𝘗𝘦𝘵𝘦𝘳 𝘊𝘰𝘳𝘯𝘦𝘭𝘪𝘶𝘴, 𝘞𝘰𝘭𝘭𝘦 𝘗𝘦𝘵𝘳𝘺 𝘶𝘯𝘥 𝘗𝘶𝘳.)

★★★ 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗦 𝗭𝗨𝗠 𝗘𝗜𝗡𝗟𝗔𝗦𝗦 ★★★

– Einlass nur mit gültigem Ausweisdokument

– Einlass ab 16 Jahren mit Muttizettel (http://u18.4runnersclub.de/)

★★★ Infos ★★★

ᐓ Samstag 16.12.23 ab 21:00 Uhr

ᐓ Four Runners Club: Heckenwiesen 14, Ludwigsburg-Tammerfeld (in der Nähe von Stuttgart)

ᐓ Kartenzahlung an der Bar möglich!

ᐓ Kostenlose Parkplätze rund um den Club

ᐓ Sehr Gute Sound-Anlagen auf beiden Floors

ᐓ Gut zu erreichen vom Asperger Bahnhof aus (12-15min Fußweg): https://4runnersclub.de/anfahrt/