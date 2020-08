Celebrating Allen Blairman’s 80th birthday

Jazz und Stepptanz - live, voller Groove und Improvisation.

Ein einmaliges Projekt dreier herausragender Musiker: Was im ersten Moment ungewöhnlich wirkt, gehört in Wahrheit zusammen: Ein legendärer amerikanischer Drummer, mit 60Jahren(!) Bühnenerfahrung, der schon mit Dexter Gordon, Chet Baker und George Benson spielte, ein melodischer Saxophonist, der bereits eine CD auf dem weltbekannten Label "Blue Note Records" veröffentlichte und ein Stepptänzer, der voller Energie rhythmisch dazu improvisiert. „Der Abend war ein reiner Genuss für die Liebhaber des Jazz und des Swing, der geradezu nach Wiederholung schreit“ (Mannheimer Morgen) "Eine Jazzgruppe wie diese gibt es in Deutschland, vermutlich in ganz Europa nicht noch einmal."

Allen Blairman- drums

Olaf Schönborn - sax

Kurt Albert - tapdance