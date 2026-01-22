Celebrating Coltrane (presented by HMDK Stuttgart)

Im vergangenen Semester haben sich die Studierenden des Coltrane-Ensembles der Jazzabteilung der Musikhochschule Stuttgart intensiv mit der Musik von John Coltrane auseinandergesetzt. Sie nähern sich seinem vielschichtigen Werk auf ihre ganz eigene Weise und bringen dabei persönliche Perspektiven, individuelle Klangvorstellungen und zeitgenössische Spielweisen ein. John Coltrane zählt zu den einflussreichsten Künstlerpersönlichkeiten des Jazz.

Sein Schaffen reicht von energiegeladenem Hard Bop über modale Konzepte bis hin zu spirituell geprägten, freien Formen. Diese stilistische Vielfalt bildet den Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung des Ensembles mit ausgewählten Kompositionen, die sowohl in ihrer strukturellen Klarheit als auch in

ihrem improvisatorischen Anspruch herausfordern. Das Konzert versteht sich als Momentaufnahme dieser künstlerischen Annäherung: respektvoll gegenüber der Tradition und zugleich offen für neue Lesarten. So entsteht ein Programm, das John Coltranes Musik nicht nur würdigt, sondern sie lebendig in die Gegenwart überführt. Freuen Sie sich auf einen spannenden Konzertabend.

Besetzung: Rafaele Günthner (sax); Yoshi Tschira (git); Oskar Rimmele (p); Nils Becker (Bass); Theo Wolf (dr); Sandi Kuhn (ltg.)