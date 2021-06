Angelika Bastians & Jochen Scheytt und Gäste

Angelika Bastians, nicht nur Inhaberin im Rössle, singt seit 40 Jahren im Bereich Jazz, Pop und Tango, ist u.a. auch Autorin und Regisseurin und vieles mehr.

An diesem Tag wird sie von dem Ausnahmepianist und langjährigen MusikFreund Jochen Scheytt begleitet.Er ist Lehrer, Pianist, Komponist, Arrangeur, Autor und unterrichtet an der Musikhochschule in Stuttgart und am Schlossgymnasium in Kirchheim unter Teck.

Ein Genuß musikalischer Vermelzung zu lauschen.

Zu den Sommer Serenaden mit live Musik von 14 - 17 Uhr gibt es auch Kuchen und Eis Leckereien.

Bei unseren SommerSerenaden lassen wir einen Hut herumgehen, in den jeder nach Belieben den Künstlern etwas Gutes tun kann.

Es war zu lange still.....