Cello Magic: Benedict Kloeckner & Anna Fedorova

Spektakulär. Berührend. Magisch.

Nach umjubelten Konzerten in den bedeutendsten Konzerthäusern der Welt – von der Carnegie Hall in New York bis zur Berliner Philharmonie – präsentiert OPUS-Klassik-Preisträger Benedict Kloeckner mit Cello Magic ein außergewöhnliches Konzerterlebnis.

Gemeinsam mit der international gefeierten Pianistin Anna Fedorova nimmt er das Publikum mit auf eine Reise durch die faszinierende Klangwelt des Violoncellos. Virtuose Meisterwerke, große Melodien und berührende musikalische Momente verschmelzen zu einem Programm voller Leidenschaft, Eleganz und Überraschungen.

Von Johann Sebastian Bach über Frédéric Chopin und Niccolò Paganini bis zu Astor Piazzolla – jede Komposition zeigt eine neue Facette des Cellos: kraftvoll, lyrisch, temperamentvoll und zutiefst menschlich.

Mit seiner außergewöhnlichen Bühnenpräsenz, seinem warmen Klang und seiner emotionalen Ausdruckskraft begeistert Benedict Kloeckner seit Jahren Publikum und Presse gleichermaßen.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung lobte seinen „süffisant, elegischer, kultiviert ausdifferenzierten Celloton“, die Welt am Sonntag bezeichnete ihn als „einer der aufregendsten Cellisten seiner Generation“.

Cello Magic ist weit mehr als ein klassischer Konzertabend – es ist ein musikalisches Erlebnis, das bewegt, inspiriert und lange nach dem letzten Ton nachklingt.