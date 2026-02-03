Cellokonzert in der Klosterkirche LICHT! Ein Cello in der Verzückung der Hildegard von Bingen Christina Meißner aus Weimar gastiert am Sonntag, 15. März um 18 Uhr mit einem ganz außergewöhnlichen Programm in der Klosterkirche Bad Mergentheim.

Das musikalische Programm verbindet zeitgenössische Gesänge von Hildegard von Bingen zum Thema LICHT (arrangiert von Christina Meißner) mit neuen Werken von John Palmer. Christina Meißner, geboren in Zabeltitz, aufgewachsen im sächsischen Stolpen, erhielt ihre künstlerische Ausbildung in Weimar an der Hochschule für Musik Franz Liszt, wo sie seit vielen Jahren auch lehrend tätig ist. Entscheidende künstlerische Impulse erhielt sie unter anderem von Stanislav Apolin in Prag und von Anner Bylsma in Amsterdam. Als Mitbegründerin des Ensembles klangwerkstatt weimar prägte sie über ein Jahrzehnt die künstlerische Qualität der musikalischen Arbeit des Ensembles in Kooperation mit namhaften zeitgenössischen KomponistInnen wie Isang Yun, Toshio Hosokawa, Georg Katzer, Isabel Mundry, Helmut Lachenmann, Rebecca Saunders oder auch Georg Crumb. Des weiteren arbeitete sie mit Adriana Hölszky, Peter Eötvös, Salvatore Sciarrino sowie Klaus Huber zusammen. Von Younghi Pagh-Paan, Chaya Czernowin, Lisa Streich, Martin Rane Bauck und John Palmer sind in letzter Zeit neue Werke für sie entstanden. Ihren solistischen Weg dokumentieren eine Reihe von CDs, die einen farbenreichen Bogen von der Renaissance bis zur Moderne spannen.