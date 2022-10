CELLOnly besticht mit Charme, Witz und Tiefgang.

Das Ausprobieren und Arrangieren von neuer Literatur treibt sie an und auf der Bühne sind sie ebenso überraschend wie unterhaltsam. Gegründet 2013 in der Violoncello-Klasse von Lisa Neßling an der Musikschule Filderstadt, begeistert das Sextett seither mit leidenschaftlich dynamischem und gleichsam innigem Spiel. Regelmäßig gastieren sie im In- und Ausland, etwa in der Liederhalle und im Neuen Schloss Stuttgart, in Padua und Venedig oder beim Oberstdorfer Musiksommer. So ist CELLOnly weit über die Region hinaus zu einem musikalischen Geheimtipp geworden. Ihr Repertoire umfasst Werke des Barock, der Romantik sowie eigene Tango- und Popmusik-Arrangements.

Nachdem das Sextett länger pausieren musste — in Pandemiezeiten und auch wegen der vielfältigen Verpflichtungen, die die ehemaligen 1. und 2. Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe mittlerweile haben im Studium bei namhaften Professoren und Engagements bei renommierten Orchestern — kommen die sechs MusikerInnen in Filderstadt erstmals wieder zusammen. Dabei präsentieren sie ein Programm, das rockige und funkige Stücke, sehnsuchtsvolle Tangos, feurige Tänze, nervenzerfetzend spannende Filmmelodien und frisch arrangierte Klassik zu einem musikalischen Feuerwerk verbindet.