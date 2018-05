Celtic Love

Die Chöre der Chorvereinigung Bissingen (Chor Vocalis und Vocal Fun) veranstalten ein Celtic Folk Konzert mit Coludie Stone, eine der angesagtesten Irish-Folk Bands im Südwesten.

Chorkunst meets Celtic Folk

Am 09. Juni veranstaltet die Chorvereinigung Bissingen ein Gemeinschaftskonzert mit Colludie Stone, einer der Topacts der Irish-Celtic-Folk Szene.

Im ersten Teil zeigen der Chor Vocalis und Vocal Fun mit einfühlsamen und beschwingten Acapella Stücken das ganze Können und das breite Repertoire, das die Vocalisten beherrschen. Vom "Caravan of Love" der britischen 80er Jahre-Band The Housemartins über 'The Book OF Love" von Peter Gabriel bis hin zum Schottischen Klassiker "Loch Lommond" ist alles dabei.

Besonders freuen darf man sich auf die gemeinsamen Stücke der Chöre mit der Band Colludie Stone, die dann im zweiten Teil des Konzertes ihr ganzes Können darbieten wird.

Das Repertoire der Colludies umfasst einfühlsame Liebeslieder genauso wie irische Rigs und schnelle Tänze.

„Colludie Stone“ ist eine sehr aktive und erfolgreiche Folkband, die schon seit Jahren im süddeutschen Raum und darüber hinaus für stilechten Irish-Celtic Folk mit traditioneller Instrumentierung bekannt ist. Mit einer kunterbunten Mischung irischer Folkinstrumente, einem Sack voller Töne und viel Begeisterung für irische Musik moderner sowie traditioneller Herkunft interpretieren die vier Musiker Songs, Tunes und Balladen. Mit ihrer Auswahl sorgen sie für Augenblicke tiefer Verbindung zur Welt und zum Rhythmus des Landes der kräftig grünen Wiesen. Sie bringen mit ansteckender Spielfreude ein sprühendes Programm auf die Bühne. Geboten wird Musik, die traditionelles Material ganz neu arrangiert und interpretiert und so den typischen und unverwechselbaren Colludie Stone-Sound ergibt. Damit haben die äußerst aktiven und kreativen Musiker mittlerweile Erfolg.

Das Musikermagazin „Folker“ rezensiert in seiner letzten Ausgabe die neue CD „Native

Land“ und stellt fest: „Musik, die zwischen traditionellen Melodien und vertrackten

Arrangements Spannung aufbaut. Da sind Könner am Werk!“

Künstler / Mitwirkende

Chr Vocalis, Chor Vocal Fun, Colludie Stone